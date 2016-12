L’instant C : Paul Bloas

Publié le 13 décembre 2016 par admin

Dans la 10e de L’instant C, Patrice reçoit le peintre finistérien Paul Bloas, célèbre pour ces grands bonshommes, qu’il colle sur les murs des grandes villes (entre autres), depuis les années 80. Célèbre aussi pour les relations particulières qu’il a entretenu avec Noir Désir et avec le guitariste Serge Teyssot-Gay. Paul Bloas évoque son parcours et son actualité, avec le retour de sa fresque » Le Lamaneur « , au port de Co’ de Brest, en 2017.

L’instant C a également évoqué la fin du festival Afrik’ O Bendy, avec Claire Yvinec. La région perd une belle festivité d’été, qui faisait rimer musique et solidarité avec l’Afrique.

Et aussi et surtout, l’émission était dédiée à la mémoire du musicien et peintre rennais Tonio Marinescu, disparu à l’âge de 53 ans. Son ami et ancien accordéoniste de Casse Pipe, Philippe Onfray, a évoqué, avec beaucoup d’émotion, son frère de scène.

Côté musical, le choix de Paul Bloas était le duo Zone Libre, puis vous pourrez écouter Noir Désir, Casse Pipe, Djins et exclusivité radio Evasion et L’instant C, un extrait du nouvel opus du 8°6 Crew, qui sortira le 10 janvier prochain, chez Une Vie Pour Rien Vinyl et Mass Prod.

Pour la dernière émission avant les fêtes, le mardi 20 décembre, Patrice accueillera l’auteur et musicien Olivier Polard, qui évoquera les bals en Finistère… Mais avant, profitez bien du franc parler de Paul Bloas !