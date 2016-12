le LEM : avec les U8-U9 de l’ES Cranou

Publié le 14 décembre 2016 par admin

Bonjour à tous, bienvenue dans le LEM, un LEM aujourd’hui dédié au sport. D’abord local, puisque nous continuons nos rdv réguliers avec le l’entente sportive du Cranou. Nous nous intéresserons d’abord à la vie locale. Aujourd’hui nous irons découvrir les U8-U9 avec les éducateurs.

Tout autre chose ensuite nous discuterons e-sport avec Viken, Viken est un youtubeur brestois !

Il parle notamment de FIFA, la simulation de sport, au travers de ces vidéos, donc on causera de développement de l’e sport et des compétitions et de modèles économiques. C’est un domaine en plein frémissement, de nombreux clubs de ligue 1 sont en train de créer leur section e-sport. On parle du PSG, de Lyon, de Nantes mais aussi en Angleterre, ça bouge de partout. Et écoutez bien, le mardi 20 décembre, il y aura une compétition avec 32 joueurs français de FIFA 17 qui se jouera où ? Et bien dans la mythique salle de l’Olympia à Paris. On en parlera donc avec Viken vers 12h25.

Dans le LEM, viendront aussi Damien et Benoit, on distribuera nos trophées de l’année 2016 ! On fera cela sous forme de bilan. L’année sportive a été chargé un bel Euro 2016, des jeux olympiques en mode samba, un tour de France mou du genou. On est moyennement prêt à passer en 2017, année impaire c’est jamais très bon, forcément on va peut-être. Damien et Benoit nous parlerons de l’année passée et aussi à venir.