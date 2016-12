Publié le 14 décembre 2016 par admin

Et si on va parlait d’e-sport ou de sport électronique ?

Un domaine en pleine effervescence si vous suivez l’actualité vidéo-ludique ou même de sport tout simplement. A Brest, on a la chance d’avoir un spécialiste du sujet. Il s’agit de Viken, et il est spécialisé sur sa chaîne youtube dans des vidéos concernant le jeu FIFA et son mode de jeu Fifa Ultimate Team. Quand on dit en pleine effervescence, c’est un euphémisme : le youtubeur brestois accumule près de 7 millions de vues !