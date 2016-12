le LEM : la charte forestière du Parc Régional d’Armorique et des nouveaux permis miniers à Lopérec

Publié le 15 décembre 2016 par admin

Ce jeudi nous recevons par téléphone, Jean Sarrasin du collectif Douardidoull. Douardidoull est un collectif d’opposition aux projets miniers et est situé dans les côtes d’Armor. L’Etat souhaite relancer la prospection minière et la Bretagne a encore du minerai dans son sous-sol… Début décembre,2 nouveaux PER (permis exclusive de recherche) sont apparus du côté de Lopérec.

Nous accueillerons Louis-Marie Guillon. Il est chargé de mission agriculture et foret au parc Naturel Régional d’Armorique. Nous reviendrons avec lui sur la charte forestière qui a été signé en début de semaine. Nous parlerons de forêt sur notre territoire et nous essaierons de comprendre les objectifs de cette charte avec notre invité. La forêt est un élément constituant de nos paysages mais il est sans doute, réducteur, d’envisager la forêt comme un simple élément du paysage !

Nous retrouverons Paul-Michel Lépine pour sa chronique hebdomadaire. Et enfin Véronique nous amènera à réfléchir sur la transition dans un l’âme de fond qui s’était posé du côté du forum des usages coopératifs à Brest.