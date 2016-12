le LEM : Noël à Trévarez, le château rose hisse de nouvelles couleurs !

Publié le 16 décembre 2016 par admin

Dernier LEM avant les vacances de Noël !

Mais qu’allez vous faire pendant 15 jours sans l’émission du midi ? A priori plein de choses… Bon, comme en plus vous devriez avoir 2,3 trucs à fêter par çi par là. Comme en plus on peut rajouter à cela de la préparation… et puis de la récupération.

Malgré tout il devrait bien vous rester une journée de libre !

Et que faire de cette journée de libre… Et si par exemple on allait du côté du Domaine de Trévarez ?

Jusqu’au au 2 janvier, le domaine s’illumine durant l’après-midi et la tombée de la nuit. Durant cette période de l’année, c’est l’occasion de découvrir ou de re-découvrir ce château et ses jardins. Nous serons avec Pascale Quéré, chef de projet sur l’événement et Lise Castello, chargé de médiation au domaine de Trévarez pour en parler.

En fin d’émission, nous retrouverons Nathan, pour le tour des concerts du week-end.

Et durant cette émission, on vous proposera une playlist spéciale Noël… Avec un peu de clochettes mais pas trop.

La playlist du jour :

(bon la dernière fait pas trop Noël, mais c’est pas grave, parce que Josh Homme est plus fort que le père Noël)