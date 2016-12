L’instant C reçoit Olivier Polard

Publié le 20 décembre 2016 par admin

La 11e émission de L’instant C est branchée très rock et pour fêter la dernière de l’année 2016, Patrice reçoit l’historien et musicien Olivier Polard, venu nous parler de son ouvrage » Baluche « , paru aux éditions Coop Breizh et qui évoque avec moult photos et textes, l’histoire des bals populaires dans le Finistère. A ce propos, il y a toujours une exposition sur le sujet, au musée du Léon à Lesneven.

Dans cette émission assez folle et un poil déjantée, Olivier Polard a aussi évoqué ses passions dont l’histoire du rock à Brest, sa ville.

Côté musical, vous écouterez Les Locataires, Manu-Lann-Huel, Nicolas Cruel, M. Jean, Coyote Pass, ainsi que toujours en exclusivité, un extrait du nouvel album du 8°6 Crew, qui sortira le 10 janvier.

Dans l’interview téléphonique, place au groupe du Nord-Finistère T.Y.D.E., qui a à son actif un cinq titres. La bonne surprise de cette fin d’année.

Et pour avoir de la bonne lecture pendant cette trêve des confiseurs, précipitez-vous sur le » Rock&Folk » spécial 50 ans, ainsi que sur le » Fluide Glacial » un 100 pages spécial Noël.

Pour cette ultime L’instant C de 2016, remerciements à tous les invités depuis octobre et passez de bonnes fêtes. Kenavo, bise à l’œil et RDV le mardi 3 janvier !