Nouvelle économie : les usages coopératifs à l’ère numérique

Publié le 27 décembre 2016 par admin

Limiter l’économie sociale et solidaire (ESS) à la vie des entreprises coopératives, des associations, fondations ou mutuelles serait une erreur.

Derrière l’ESS, grandissent idées et imagination à propos d’une nouvelle organisation socio-économique. Et à l’ère du numérique, tout semble possible, y compris le plus positif : une participation accrue de tous les acteurs, une coopération qui réduit les pouvoirs verticaux… c’est tout ce qu’explorait le forum des usages coopératifs de Brest du 5 au 7 juillet 2016.

Retour sur quelques intervenants et quelques sujets dans cette série « l’âme de fond ».

Transition numérique : une société plus horizontale

Au forum, qui a lieu tous les deux ans à Télécom Brest, on veut penser

que les citoyens, les humains vont davantage coopérer,

qu’il y aura moins de décisions imposées d’en haut,

que les systèmes, les organisations seront moins pyramidales et hiérarchiques et qu’elles viendront davantage de la base et de la coopération des individus.

Pourquoi penser cela ?

Parce qu’il y aurait comme une … lame de fond vers ce mode collaboratif. Une tendance favorisée par l’irruption du numérique, des outils qui nous permettent de nous connecter, de nous exprimer, d’échanger des idées et de faire nous-même (le fameux DIY Do it yourself), sans attendre le feu vert des autorités.

Cette série sur la transition et la coopération s’ouvre avec un sociologue qui s’est penché sur cette nouvelle société aux prises avec le numérique : Dominique Cardon, auteur d’un essai à succès À quoi rêvent les algorithmes paru chez Seuil en 2015.

Pouvoir en transition

Le numérique, internet, les réseaux sociaux ont donc la grande vertu de permettre aux citoyens d’agir entre eux, même si l’initiative ne vient pas d' »en haut », autrement dit des gouvernants et décideurs de tout poil.

Et justement le pouvoir politique est-il aussi en transition ? Plus horizontal ? Plus participatif ?

Bref, se rapproche-t-on d’une véritable démocratie dans nos démocraties ?

Réponses de Ronan Pichon vice-président de BMO en charge du numérique, de l’économie sociale et solidaire et du développement durable, de Michel Briand, ancien élu de Brest, qui travaille depuis des années sur les territoires en transition, et de Flora Clodic-Tanguy, journaliste, community manager et citoyenne.



Pour en savoir plus sur les « civic tech »

Un article sur la démocratie à la mode numérique

Les services numériques et applications web ou mobiles qui renforcent la citoyenneté

Le site démocratie ouverte

Une éducation repensée



Le monde de l’enseignement, de la formation et de l’école fait-il lui aussi sa transition – sous l’influence ou pas du numérique ?

Analyses de Jean-Marie Gilliot enseignant chercheur à Télécom Bretagne à Brest où il est justement responsable des innovations pédagogiques, et de Muriel Epstein, enseignante et chercheuse en sociologie.

Quelques travaux de Muriel Epstein sur l’éducation en transition et les pédagogies différentes.

L’économie des biens communs



La transition, mot très utilisé et multiforme, peut désigner les mutations du système énergétique : on change juste de mode de production et d’utilisation de l’énergie. Mais la transition peut aussi être écologique si elle est plus généralement orientée vers une gestion différente car plus durable des ressources et de notre planète.

Dans ce cas, la transition est forcément aussi sociale et économique.

L’un des modèles de transition économico-sociale passe par les communs ou biens communs.

Bernard Brunet spécialiste de cette question, animateur de l’événement « le temps des communs » à Toulouse.

Un site internet pour en savoir plus sur les communs.

Travailler différemment : quelles méthodes pour coopérer ?

Pas toujours facile de coopérer entre égaux, après des siècles d’organisation hiérarchique et pyramidale : éducation, politique, économie se réinventent…mais lentement.

Pour coopérer ou faire coopérer les membres d’une communauté – qu’elle soit économique, politique ou autre – la bonne volonté ou le souhait ne suffit pas. Il faut aussi des compétences, des savoir-faire.

Jean-Michel Cornu, est spécialiste des méthodes de coopération et d’intelligence collective. Son métier est d’aider des communautés, parfois très nombreuses, à travailler et mener à bien des projets.

Une heure par semaine pour animer une grande communauté véritable manuel de coopération est téléchargeable sur le site internet de Jean-Michel Cornu

Une autre façon de s’aimer ?



Le sujet semble plus léger et pourtant il est tout aussi sérieux. En matière d’amour et de sexualité, les mutations sont clairement liées au numérique. Qu’est-ce qui a changé depuis qu’on peut aimer ou draguer connecté ?

Philippe Denis de l’association Camptic basée à Lorient s’intéresse aux usages du numérique, à ce que changent les TIC – technologies de l’information et de la communication dans notre vie quotidienne. Et cette année l’association a donc travaillé sur le thème de l’amour.