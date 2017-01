L’instant C reçoit Douglas Hilton

Publié le 03 janvier 2017 par admin

Pour cette première de 2017 et la 12e de L’instant C, Patrice reçoit l’auteur compositeur interprète Douglas Hinton. Né à Liverpool en 1977 mais ayant grandi en Ecosse, Il vit à Brest depuis 1997. Il vient de sortir son quatrième album » Start Anew « , toujours influencé par la folk musique. On se laisse transporter par cette belle voix et grande première dans l’émission, Douglas Hinton a chanté un morceau, accompagné de sa guitare. Sur ce nouvel opus, vous découvrirez le single » This is Anfield « , chanson en hommage au stade de Anfield Road, du club de football du Liverpool FC. Toujours aussi engagé, Douglas rend également un bel hommage aux personnes en quête d’une nouvelle terre, dans » Refugees Welcome « .

Douglas Hinton a aussi évoqué le groupe de heavy rock » Strakelin « , dont il est le chanteur.

L’album de la semaine est le groupe d’électro-punk Sandie Trash, avec son dernier cd » Tu veux monter dans le wagon « , distribué par Urgence Disk et Ronce Records de l’ami Tortue, dont nous avons d’ailleurs évoqué l’actualité.

Un troisième morceau à découvrir du groupe 8°6 Crew, dont le prochain disque et cd sortira le 10 janvier.

La semaine prochaine et toujours en direct, place à l’association » Les chattes borgnes « , originaire de l’Aulne maritime et organisatrice de concerts… Salut, bise à l’œil et bloavez mad 😊

A écouter :

https://douglashinton.bandcamp.com/

https://strakelin.bandcamp.com/releases