Des crêpes, des bouquins, et on est bien !

Parallèlement à la tendance en plein essor des bistrots – librairies, est née une version très bretonne de l’art de bien se nourrir le corps et l’esprit : la crêperie – bouquinerie. Deux exemples à Quimper et à Pont-de-Buis.

En Bretagne, ces lieux qui mêlent bouquins et restauration se sont multipliés ces dernières années. Couleur locale oblige, il y a parmi eux des crêperies bouquineries où les livres sont d’occasion et les crêpes fraîches !

À Quimper, c’est « Book’n’Billig » qui a ouvert le bal et inspiré directement « Page à crêpes » lancée à Pont-de-Buis au printemps 2016.

Leurs fondatrices nous racontent ce qui les anime : l’amour de la lecture, le goût de la cuisine, surtout si les produits sont locaux, et l’envie de proposer des lieux où la convivialité associe culture et gourmandise.

On s’y sent comme à la maison

Les lieux peuvent aussi s’animer à l’occasion de la venue d’auteurs, d’artistes, ou tout simplement pour des soirées jeux de société.

Chez « Page à crêpes », on peut profiter du salon de thé pour organiser une réunion amicale, associative ou commerciale.

