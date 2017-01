Le LEM : A Plougastel-Daoulas, la jeunesse en action

Publié le 05 janvier 2017 par admin

Le LEM de ce mercredi accueille le service municipale jeunesse de Plougastel-Daoulas. Nous serons avec Catherine Gilbert, responsable du service jeunesse et Steve Pichard, responsable du bocal et du local jeunes. Le service jeunesse a une particularité, il est sur 2 missions : La jeunesse et les musiques actuelles. Nous verrons que des projets, il y’en a plein pour cette année 2017 : le local jeunes devrait se transformer en point information jeunesse. Un changement qui permettra de créer de nouvelles dynamiques et permettra aux jeunes de mieux s’approprier cet espace. Le service jeunesse coordonne également le CMJ, le conseil municipal des jeunes. Crée en 1991, ce CMJ est un véritable moment de démocratie pour les jeunes de la commune. Et une fois élu, il faut se mettre en action. Catherine Gilbert nous parlera des actions du CMJ pour cette année 2017 puis Steve Pichard nous fera un point sur l’actualité du bocal à musique, structure de répétition dédiée aux musiques actuelles. Prochain rendez-vous le samedi 25 février, avec une première soirée à l’Avel-Vor de Plougastel.

En deuxième partie d’émission, il sera temps de retrouver Benoît de l’émission Pariez Gagnant. Au programme : les grands événements sportifs de l’année 2017.

Plus d’informations :

http://www.mairie-plougastel.fr/loisirs/culture/bocal-a-musique/

http://www.mairie-plougastel.fr/famille/jeunesse/cmj/