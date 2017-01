le LEM : des Mines d’or à Lopérec ? Michaël Laloua de Sudmine et Arnaud Clugery d’Eau et Rivière sont nos invités

Publié le 05 janvier 2017 par admin

Le 5 décembre 2016, paraissait sur www.mineralinfo.fr, l’article suivant : « Consultation publique sur la demande de permis exclusif de recherches de mines dit « Permis Lopérec 2 » ». Dans le LEM ce de midi, nous creuserons donc le sujet : et si des mines d’or s’installaient dans les Monts d’Arrée. On prendra le temps d’appréhender la question des mines de la manière la plus exhaustive possible et on espère que cette émission vous permettra de vous forger un avis sur la question.

Michaël Laloua directeur de Sudmine, a accepté de répondre quelques questions en début d’émission.

Nous serons également avec Arnaud Clugery, coordinateur régional à Eau et Rivière. Nous profiterons de sa présence aussi pour parler également d’un mouvement de fond qui touche les associations environnementales en deuxième partie d’émission. Libération titrait le 2 janvier, “En France, les régions de droite lâchent les associations en rase campagne”. Qu’en est-il en Bretagne et dans les différents départements ?

Les dépositions d’Eau et Rivière dans le cadre de la consultation publique

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu2016/161223Contribution_consultation_Loperec2_ERB.pdf

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu2016/161223Contribution_consultation_Penlan_ERB.pdf