La quatorzième édition de Longueur d’ondes, à Brest, débute le 31 janvier 2017 !

Publié le 13 janvier 2017 par admin

Du 31 janvier au 5 février, c’est la quatorzième édition du festival Longueur d’ondes. De l’information au reportage, en passant par la création radiophonique, c’est le monde de la radio, celle qu’on aime, celle qui fait un peu réfléchir, la radio qui se donne à voir et à entendre !

Imaginez !

Se réveiller avec Edouard Baer au Quartz puis un peu plus tard, taper la discute avec les journalistes les plus « hypes » du moment : Gérard Davet et Fabrice Lhomme, les deux confidents de François Hollande qui lancent une émission d’interview politique sur Nova. Et ensuite leur demander si Manuel Valls leur aurait envoyé une carte toute mignonne avec des petits chatons pour la nouvelle année ! Ou encore mieux, demander une dédicace pour notre portrait géant de Didier Varrod, le directeur artistique et musical de France Inter, qui trône sur notre frigo à Radio Évasion. Oui tout cela est possible au Festival Longueur d’Ondes !

Avant de s’enflammer, il serait peut-être opportun de vérifier tout cela avec Chrystel Chatoux.

En deuxième partie d’émission, Jérôme le Pape, du pôle musical du Faou, vient nous parler des soirées concerts qui se préparent en centre-ville.