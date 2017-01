Publié le 17 janvier 2017 par admin

Rendez-vous de cinéma incontournable de la Presqu’île de Crozon,

Le Festival des libertés et des droits de l’homme se tiendra du 25 au 31 janvier en Presqu’île de Crozon.

Radio Evasion vous propose une rencontre avec Claire Duval Olivaud, présidente de la Ligue des droits de l’homme de Crozon. Femme engagée et militante, elle nous parle de la programmation, des valeurs du festival et de son engagement dans le lutte contre les discriminations. Jean François Danieloù, président de l’association des « Cinés du bout du monde » est à ses cotés et partenaire majeur du Festival.

Plus d’infos sur le Festival :

https://www.facebook.com/LDHCrozon/?fref=ts

Le programme est ici