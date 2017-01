Publié le 23 janvier 2017 par admin

Dropkick Murphys – 11 Short Stories of Pain and Glory – Sortie le 06 Janvier 2017

Vous connaissez forcément la plus célèbre de leur chanson, du rock street punk aux sonorités Irlandaise. C’est la voix des ouvriers, le symbole de la Saint-Patrick. Une chanson qu’on retrouve notemment dans le film « Les Infiltrés » de Martin Scorsese.

Cette semaine on parle du groupe Dropkick Murphys, l’album Eleven Stories of Pain and Glory disponible sur le site internet du groupe.