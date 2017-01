L’instant C reçoit Cathy du groupe Linnets

Publié le 24 janvier 2017 par admin

Vaincu par le froid et les virus durant deux semaines, Patrice est de retour cette semaine avec la 13e de L’instant C. Un come back attendu, très rock et un poil déjanté, comme le personnage à la barbiche, mélange de viking et de ménestrel ! Et à la technique, il y avait Monsieur Nathan, l’as des boutons et de la réalisation en direct.

Place dans cette 13e au groupe de rock brestois Linnets, avec la présence en studio de la chanteuse et guitariste Cathy. C’est un trio, guitare-violon-batterie, avec une belle énergie et des textes poétiques, parfois sombres, histoires d’amours fracassés… Linnets commence doucement et sûrement à se faire un nom et a dernièrement fait la première partie des Nus. L’instant C adore ! Linnets sera en concert le samedi 28 janvier au Run Ar Puns à Châteaulin.

Au programme musical deux morceaux du quatre titre de Linnets, avec le choix de l’invité qui est The Craftmen Club.

Agenda, puis aussi interview téléphonique avec Mikaël, pour la fin de l’aventure « Putain de Renaud ». Un clin d’œil au groupe la Lucha Libre et le titre » Vampire Désire « , qui sortira son album en avril et enfin, Douglas Hinton avec » Start Anew « .

Le mardi 31, l’invité sera Charles Musy, du mythique cabaret le Vauban.