Pratiques collaboratives et mieux vivre ensemble avec Rosalie-Life !

Dans le L.E.M. du jour nous parlons du réseau Rosalie Life , un réseau social, né dans le Finistère, qui encourage le partage à travers des communautés d’intérêts, des échanges de savoirs et services et des projets collectifs.

Marina Bouchet et Cécile Huchet sont les invités du jour. Toutes les deux ont fondé la start-up Rosalie Life quand elles ont été confrontées aux vieillissement de leurs parents. Le réseau Rosalie Life est un réseau de partage pour les séniors actifs (mais aussi toutes les générations) pour rompre avec l’individualisme et l’isolement et développer des pratiques collaboratives pour mieux vivre ensemble.

Rosalie Life animera une conférence sur l’habitat participatif, ce mardi, à la médiathèque des Capucins à 18h30.