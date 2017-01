Les enfants de Pangangan : une association quimpéroise pour la scolarisation des enfants phillipins

Publié le 25 janvier 2017 par admin

Ce midi dans le LEM, suite des émissions avec les webradios scolaires du Finistère, la semaine dernière nous étions à Châteaulin, et ce midi rejoignons Radio Lycorne : la web radio du Lycée de Cornouaille à Quimper, qui nous propose de découvrir une association quimpéroise.

Il s’agit de l’association “Les enfants de Pangangan”. Une association humanitaire et solidaire qui a pour but de venir aux enfants des Philippines. C’est donc Emilie, Alison, Emma et Caroline, élèves en terminale 10 STMG, STMG pour science et technologie du management et de la gestion, qui ont réalisé cette interview et elles ont rencontré Yvette le Gall, présidente de l’association.