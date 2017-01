L’association 1846 : des spécialistes des fortifications de la presqu’île de Crozon

Publié le 26 janvier 2017 par admin

Aujourd’hui, faisons un peu d’histoire et découvrons un peu plus notre patrimoine local.

Partons vers la Presqu’île de Crozon : La Presqu’île est aujourd’hui une zone où on peut apercevoir des zones militaires un peu partout. De l’île longue en passant par Guenvenez, la Presqu’île est truffé de zones où on ne sait pas tout ce qu’il s’y passe… Mystère. Mystère… La défense est très présente aujourd’hui mais cela ne date pas d’hier. Prenez une carte IGN au 1/25 000, et regardez la façade Ouest de la Presqu’île de Roscanvel : ancien fort de Cornouaille, ancien fort de Kerviniou, et ancien fort de la Fraternité (hommage à Ségolène ?). Truffé de fortifications qu’on vous dit !

La Presqu’île devait être quasi-imprenable ! A se demander pourquoi la pointe des espagnols s’appelle de cette manière… Dans le LEM de ce jour, nous allons essayer de comprendre tout cela, avec une association presqu’îlienne qui s’y connait en fort, puisque nous recevrons l’association 1846. Une association Presqu’îlienne qui a pour sujet les fortifications de la Presqu’île et qui exporte son expertise et ses connaissances, car elle participe également à des programmes de recherche sur la question.

Site de l’association : http://association-1846.over-blog.com/