Publié le 30 janvier 2017 par admin

Tristesse Contemporaine – Stop and Start – 20 Janvier 2017



Cette semaine notre coup de cœur musical était le nouvel album du groupe aux trois origines Tristesse Contemporaine. On sait désormais d’où ils viennent et où ils se sont rencontrés, on a parlé de leur label Record Makers et de ses multiples casquettes dans le cinéma ou encore la mode.

L’album Stop and Start est sorti le 20 Janvier, il est disponible dans vos magasins et sur le site du label Record Makers.