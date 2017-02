Un ANGE est avec nous ce soir !

Publié le 30 janvier 2017 par Animateur

La tournée de Ange, « Emile Jacotey Resurrection » passait par Concarneau le 9 décembre. Christian Décamps fondateur-leader historique de ce groupe de légende a reçu Philippe dans sa loge pour évoquer ce nouvel enregistrement et sa carrière. 20 minutes d’échange savoureux à partager ensemble.

En seconde partie d’émission, découvrez le morceau « Hurt » de Nine inch Nails, un groupe de metal industriel fondé en 1987. Le morceau figure sur l’album « The Downward Spiral » sorti en 1994. La reprise nous est offerte par Johnny Cash.

Puis une reprise cette fois-ci proposée par le groupe Muse, il s’agit de « Feeling Good », présente sur leur album « The Origin of Symmetry » sorti en 2001. L’interprétation la plus connue de ce morceau est sans doute celle de la grande Nina Simone, datant de 1965 et figurant sur l’album « I Put a Spell on You ».

En conclusion d’émission, Philippe vous présente une reprise que l’on peut qualifier de décalée. Elle nous vient tout droit d’un pays froid d’outre Atlantique : le Canada, où l’on ose reprendre du Renaud à sa manière. C’est « Oublie ça », par Keith Kouna, reprise de « Laisse Béton ».