L’instant C reçoit l’association Penn Ar Jazz

31 janvier 2017

Pour la 14e de L’instant C, Patrice au micro et Nathan à la technique, reçoivent cette semaine l’association Penn Ar Jazz, représentée par Etienne et Frédéric. Ils vont évoquer l’histoire de l’asso mais aussi et surtout la programmation du trimestre, qui est on peut le dire et l’écrire, absolument redoutable. Pour illustrer l’interview, deux choix musicaux qui seront présents à Brest prochainement, Energie Noire (vendredi 10 février, salle du Clous) et Shabaka Hutchings and The Ancestors (mercredi 22 mars au Vauban).

Comme d’habitude l’Agenda est aussi en musique, Ibrahim Maalouf et Juliette Gréco pour » La Javanaise « , et encore un morceau du quatre titres de Linnets, groupe brestois passé dans la 13e de L’instant C, avec » Trap Wind « .

Le mardi 7 février, émission spéciale Cigale Records et 8’6 Crew. Bise à l’œil