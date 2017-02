Publié le 06 février 2017 par admin

Vald – Agartha – 20 Janvier 2017

Cette semaine on parle de l’album Agartha et c’est celui du rappeur Vald. Comment fait-il pour trouver tout ça ? On a fait un peu le tour de ses inspirations principales pour y répondre.

1er sur Itunes, Deezer et autres plateforme de straming, Agartha est sorti le 20 Janvier dans toute la France

Valentin montre encore une fois la différence entre lui et le reste du rap.