« Ensemble, pour une alternative à gauche », prêt pour Juin 2017?

Publié le 07 février 2017 par admin

Avec 8 circonscriptions acquises par le PS et Divers Gauche en 2012, le challenge est de taille cette année dans le Finistère pour conserver des élus à gauche. Comment le mouvement Ensemble voit il l’échéance.

C’est de ça que nous allons parler aujourd’hui avec Christine Panagé et Jean Louis Griveau, adhérents du mouvement.

En novembre 2013, plusieurs mouvement issus du front de gauche et des sympathisants se sont réunis lors d’assises et ont décidé la fusion de leurs groupes en un seul : « Ensemble ! Mouvement pour une alternative à gauche, écologiste et solidaire ».

Aujourd’hui ce mouvement s’est rallié au programme de la « France insoumise » et a élu (à 42%) Jean Luc Mélanchon comme candidat à l’élection présidentielle.

En région et encore plus localement, pour les militants l’enjeu se porte sur l’étape d’après, les élections législatives.