L’instant C reçoit Cigale Records

La 15e de L’instant C est consacrée au label brestois Cigale Records, qui organise un gros week-end les 10, 11 et 12 février, du Comix Bar en passant par la Carène et le Cube à Ressorts, à Brest. L’émission tourne aussi autour de la venue à la Carène du groupe de ska français 8’6 Crew et la sortie de son nouvel album » Working Class Reggae « . Ska, Early reggae, Rocksteady voilà l’illustration musicale de cette 15e…

Deux interviews téléphoniques également avec Ben pour Une Vie Pour Rien Vynils, qui a produit le vynil du 8’6, ainsi que le batteur du band, Laurent Rouzic…

Une émission spéciale qui vous fera plonger dans les racines de la musique jamaïcaine, avec Stephane et Brigitte, passionnés par leur bébé Cigale Records. The Marvells, Tommy McCook and Buster’s All Stars, vous allez vous régaler et découvrir aussi des DJ’s au gros son jamaïcain, évoqués dans l’émission… Un régal ska que cette 15e, avec Patrice au micro et Nathan à la technique, comme d’habitude.