emission tradition breizh avec sonerion ce mercredi a 10h

Publié le 08 février 2017 par frederic monfort

Ce mercredi entre 10h et 11h dans l’emission Tradition Breizh sur Radio Evasion 100.4 et www.radioevasion.net nous recevrons Béatrice Mingam de Sonerion pour parler de cette federation et du championnat des bagadou qui aura lieu ce dimanche 12 février 2017, les 15 meilleurs bagad de Bretagne présenteront leurs dernières créations musicales liées au terroir vannetais, sur la scène du Quartz, au cours de la première manche du championnat national des bagadoù. Venez les découvrir !

Pratique : Brest, Le Quartz (29) // Dimanche 12 février 2017, 13h30 // Billetterie, réservations : www.lequartz.com ou 02 98 33 70 70. Tarif 20 €

En savoir plus : info Brest 2017