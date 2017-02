Publié le 08 février 2017 par admin

Un LEM Sport où nous avons la chance d’accueillir Camille Rassinoux, joueuse du Brest Bretagne Handball. Le BBH a le vent en poupe en ce début de saison. Les co-équipières de Camille Rassinoux sont sur un excellent parcours que ce soit en EHF (la coupe d’europe) ou en championnat. Damien, notre spécialiste maison du sport brestois sera également avec nous. Mais ce qui nous intéressera en tout début d’émission, c’est le projet accompagné par le fond le Saint et la création de deux sections sport adapté au Stade Brestois 29 et au Brest Bretagne Handball.

Les sections sports viennent tout juste d’être créer et avec Camille, on essaiera de voir comment cette proposition de sport adapté peut venir donner un coup de main aux familles et aux futurs adhérents.