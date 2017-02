Publié le 08 février 2017 par admin

Pol, Ronylsa et Nils ont rencontré Sabine Voegtlin. Elle est comédienne, professeur de théâtre et art-thérapeute. C’était l’occasion pour les élèves de découvrir des professions et de connaitre les apports bénéfiques qu’impliquent la pratique du théâtre.

[une interview du club radio du collège et lycée Jean Moulin, à Chateaulin]