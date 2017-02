le LEM : Le collectif de transition en Presqu’île de Crozon et l’association Utopia56 pour l’accueil des réfugiés

Publié le 09 février 2017 par admin

Un LEM en 2 parties ce midi ! Puisque nous irons sur la presqu’île de Crozon et nous parlerons de transition(s) et plus précisément d’un collectif de transition qui se forme sur la Presqu’île. Dans ce collectif, c’est plein d’initiatives que l’on y trouve : Octopouce par exemple, une plate forme de transport citoyen, nous découvrirons le projet CoworkPIC, un lieu de travail pour les entrepreneurs du secteur.

En deuxième partie d’émission, nous parlerons de l’accueil des réfugiés sur le territoire et d’une association : UTOPIA 56. L’association a pour objectif d’organiser le bénévolat humanitaire au près des réfugiés. Nous serons avec 3 bénévoles de l’association qui ont donné un coup de main du côté de Grande Synthe : Chrystel, Léa et Thierry. Aujourd’hui, Utopia intervient moins du côté de Grande Synthe et focalise son action désormais du côté des centres d’accueils même si en parallèle, la situation à Calais a évolué. Utopia 56 est une association bretonne et compte de nombreux bénévoles en provenance du Finistère.

Et de nombreuses infos sur la collecte du 11 février

http://www.radioevasion.net/2017/02/03/collectes-solidarite-refugies-11-points-de-collecte-le-11-fevrier/