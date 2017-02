Ciel des Évadé/es du vendredi 10 février

Publié le 10 février 2017 par Basile

Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

Bonjour

Flocons or not flocons?

Bulletin n°267

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 10 février 2017 vers 19h

Il a plu entre 70 et 100mm depuis le début du mois de février sur le Finistère.

Après un automne sec, et un début d’hiver encore plus sec, cette manne est la bienvenue pour reconstituer les (faibles) réserves de la Bretagne.

Mais ces précipitations ont été trop fortes et trop concentrées, et n’ont probablement pas réglé le déficit. On a vu le week-end dernier les rivières gonfler presque jusqu’à déborder, signe que les sols finistériens, trop sec et trop tassés, ont fait ruisseler plutôt qu’absorber les lames d’eau.

Il faut alors espérer de nouvelles précipitations d’ici début mars, dans les trois prochaines semaines, donc. En effet, à partir de la mi-mars, l’explosion de la végétation va pomper l’eau disponible.

Voici la situation générale de vendredi à 01h00, et son évolution .

Une dépression à 990hPa au large du Golf de Gascogne par 45°N et 14°O se déplace vers le sud, atteignant la latitude de Gibraltar à 995hPa ce samedi midi. Elle va repartir vers vers le nord le long des côtes du Portugal à partir de dimanche. Ceci va provoquer un brusque renforcement du flux d’est sur la façade atlantique, un grand frais est attendu entre dimanche soir et lundi midi sur la Bretagne.

Un front atténué associé traverse la Manche cette nuit en se dirigeant vers le sud.

De très hautes pressions à 1050hPa sur la Finlande vont basculer vers la Russie. La dorsale associée sur l’Écosse va se renforcer à 1040hPa ce week-end.

Samedi

La grisaille arrivée vendredi soir se concentre d’abord sur les côtes du Finistère nord ce matin. Dans la nuit quelques flocons sont peut être tombés dans le centre des Côtes d’Armor, le centre Finistère n’est pas concerné normalement.

Le ciel gris s’étend à tout le département en matinée, et le grésil ou bruines aussi.

Ce matin il fait froid, -1°C à Carhaix, 1°C à Quimper, 2°C à Brest et 3°C à Ouessant. L’absence de soleil et le vent turbulent vont rendre la journée particulièrement pénible, avec des maximales entre 3 et 5°C, mais des températures ressenties proches de 0°C en plein vent.

Le vent de secteur nord à nord-est sera modéré à soutenu. Il va tourner est la nuit prochaine.

Dimanche

Le Léon et le Trégor seront plongés dans la grisaille humide, le reste du département devrait bénéficier de pâles éclaircies hivernales.

En fin d’après-midi le ciel devrait se voiler puis se couvrir par le sud, des pluies sont attendues en début de nuit.

Les minimales seront situées entre -3 et 1°C, et les maximales seront stables entre 3 et 5°C

Le vent de secteur est sera soutenu, avec des rafales fréquemment au dessus de 50km/h. A l’approche de la dépression dans le Golfe de Gascogne, ce vent pourrait forcir encore dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, avec des rafales qui pourraient atteindre 80km/h, et 90km/h sur les côtes ! Attention, ceci est à surveiller, car un vent d’est de cette force est peu commun et peut faire des dégâts inattendus.

Lundi le front pluvieux très lent remonté du sud va passer sur la pointe de Bretagne à un moment dans la journée, mais il est encore trop tôt pour savoir quand.

Le redoux se confirme pour la semaine prochaine.

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

***************************************

Bulletin n°266

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le retour du ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 03 février 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05° Après un mois de janvier froid sec et plutôt calme, si on excepte la tempête Egon du 12 au 13 janvier, février démarre sur les chapeaux de roue avec trois coups de vent ou tempêtes à la suite ce week-end.

Le premier coup de vent, baptisé Kurt, vient de passer, et ne restera pas dans les mémoires. C’était sans conteste un coup de vent hivernal dans la norme, et vite passé ce qui ne gâche rien.

C’est certainement Ouessant qui a pris le plus dur, avec une rafale notée à 138 km/h. Demain Leiv va sévir plus au sud, l’alerte rouge est lancée ce soir pour la Charente, Charente Maritime et le nord de la Gironde, avec des rafales supérieures à 150km/h attendues. Dimanche une troisième perturbation prénommée Marcel s’annonce, mais sans inquiéter outre mesure pour l’instant. La situation générale de vendredi à 01h00, et son évolution. Une vaste dépression à 962hPa entre Irlande et Islande va se combler lentement. C’est dans sa traine perturbée que se creusent deux minimums se déplaçant rapidement vers l’ouest : Kurt, qui atteignait 983hPa ce matin sur le sud-ouest de l’Angleterre avant de s’évacuer vers le nord.

Et Leiv qui va se creuser à 980hPa au large des Charentes avant de se combler en progressant vers l’Allemagne demain matin. Samedi

Arrivée à la mi-nuit, la pluie de la tempête Leiv va s’évacuer le matin par l’est, et c’est donc une superbe matinée ensoleillée qui va briller sur le Finistère.

Par contre à la mi-journée un front secondaire instable va ramener de grosses averses sous cumulonimbus pour l’après-midi. Des phénomènes orageux épars sont attendus, ainsi que des giboulées.

Le vent faible de secteur est puis nord au lever du jour va revenir sud à l’approche du front secondaire de la mi-journée, en se renforçant.

Les températures sont stables entre 3 et 8°C pour les minimales, et entre 8 et 10°C pour les maximales. Dimanche

La troisième dépression arrive sur la Bretagne dans la nuit de samedi à dimanche. Si sa trajectoire exacte est encore incertaine, on peut déjà affirmer qu’il pleuvra dans la nuit et la matinée de dimanche. Au total le cumul pluviométrique sur trois jours pourrait atteindre 40 à 50mm sur les reliefs finistériens.

Le ciel devrait se dégager en fin de d’après-midi, pour une accalmie de courte durée.

Les minimales seront situées entre 2 et 8°C, et les maximales en baisse entre 6 et 9°C.

Si le centre dépressionnaire passe bien au dessus du Finistère, le vent de sud faible au début va virer au nord, avec de possibles rafales ne dépassant pas les 100km/h sur les côtes. Lundi de nouvelles pluies sont annoncées, cette fois en provenance d’une profonde dépression au sud de l’Islande dont le front pluvieux va traverser la façade atlantique dans la journée. A partir de mardi prochain, les anticyclones des Açores et de Sibérie vont se rejoindre pour quelques jours au moins, assurant un retour au calme provisoire. *************************************** Bulletin n°266

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

Ceci est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 09 décembre 2016 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05° La situation générale de vendredi à 01h00, et son évolution. Un anticyclone à 1035 hPa sur les Alpes Suisses faiblit légèrement, il est attendu à 1026 hPa sur la France et l’Espagne dimanche à 13h00

Une dépression à 970hPa à l’ouest de l’Irlande par 53°N et 33°O se décale vers le nord en se comblant. Le front froid ondulant associé, qui s’étend jusqu’aux Açores, devrait traverser la Bretagne d’ouest en est dans la nuit de samedi à dimanche. Samedi

Il y a encore des brumes bien denses ce matin dans l’intérieur, héritées de la nuit dernière très humide.

Le ciel va se voiler lentement puis se couvrir par le nord-ouest, les éclaircies ne sont visibles que ce matin, mais tiendront plus longtemps dans le Finistère sud.

Les températures sont stables entre 7 et 11°C pour les minimales, et entre 11 et 14°C pour les maximales.

Les pluies et bruines faibles vont passer dans la nuit.

le vent de sud-ouest sera modéré à soutenu, avant de faiblir dans la nuit en s’orientant passagèrement au nord-est. Dimanche

Le front ondulant continue d’onduler : situé au sud de la Bretagne le matin il va revenir sur la région en fin de matinée, couvrant le ciel d’une grisaille parfois humide. De petites pluies intermittentes sont attendues toute la journée. Des fugaces éclaircies sont possibles à la mi-journée, surtout sur le nord du département.

Les minimales seront situées entre 8 et 11°C, et les maximales seront nivelées entre 11 et 12 °C.

Le vent de sud-est passe au sud en fin de journée Lundi verra le retour des éclaircies, en principe. La semaine prochaine, dépressions atlantiques et anticyclone continental se disputeront l’influence sur le ciel finistérien, les prévisions à moyen terme n’ont donc pas un indice de confiance très élevé. *************************************** Bulletin n°265

Ceci est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 02 décembre 2016 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05° Le froid de l’hiver est arrivé cette semaine, ce qui n’est pas forcément très courant fin novembre, mais pas exceptionnel non plus. La situation générale de vendredi à 01h00, et son évolution. Un anticyclone à 1030 hPa sur l’Angleterre se renforce par une dorsale au dessus des Balkans, avant de se décaler dans la même direction à partir de lundi

Une dépression à 985hPa en plein Atlantique par 43°N et 37°O se décale vers la pointe du Groenland en se comblant.

Une autre dépression sur les Açores, issue du même système, va se diriger lentement vers le sud du Portugal. Elle est attendue à 981 hPa par 39°N et 18°O samedi à 13h00 Un samedi encore hivernal

La matinée est grise et brumeuse, avec un vent encore frigorifiant de secteur est pouvant souffler jusqu’à 45 km/h. Les éclaircies devraient commencer à apparaître à partir de midi, plus tard pour les moins chanceux, mais le vent se renforce encore en atteignant les 55km/h.

Les températures minimales sont stables entre 0 et 7°C, avec encore un léger risque de verglas dans les zones froides en bord de mer. Toutefois ce risque est rendu minime par un vent trop présent qui empêchera normalement la rosée de se déposer sur les routes. Les maximales sont en nette baisse, entre 5 et 8°C seulement. Dimanche

C’est un voile d’altitude qui va progresser lentement dans le ciel finistérien, à l’avant d’un front atlantique très lent se dirigeant vers l’Irlande. Le soleil sera quand même bien visible.

Les minimales seront en baisse, entre -2 et 4°C, sauf sur les îles avec de 5 à 7°C. Dans l’après-midi on attend entre 6 et 10°C

Le vent commence à tourner au sud-est, modéré à soutenu. Avec l’anticyclone qui bascule vers le sud-est, sans céder totalement au flux perturbé atlantique, le vent va passer au sud et annoncer un redoux spectaculaire à partir de lundi ou mardi.

************************************

Bulletin n°264

Ceci est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 25 novembre 2016 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, CEP, WRF 0.05° Après la petite tempête du week-end dernier, le temps a encore changé en évoluant progressivement vers un régime anticyclonique. Non sans passer par cette dépression dans le Golf de Gascogne qui a provoqué un grand frais de nord-est le jeudi. Grâce à cet air chaud remonté directement de méditerranée, la fin de semaine était bien douce malgré une absence notable de soleil.

Cette grisaille automnale va se poursuivre ce week-end. La situation générale de vendredi à 13h, et son évolution.