Des Polars et des Notes, spécial Thriller

Publié le 10 février 2017 par admin

Spécial Thriller !

Février, c’est le mois frisquet du frisson et des genoux qui castagnettent de froid. Mais il est tout à fait possible de trembler douillettement sous la couette, ou de frissonner devant la cheminée, grâce à ces romans tout exprès fait pour, les THRILLERS.

L’ingrédient de base, c’est évidemment le psychopathe, le tueur dégénéré et génial qui fait enrager le ou la flic de choc qui est à ses basques. Il tue méthodiquement, avec application, même si ça éclabousse un peu, y a comme une idée d’ordre. L’archétype, c’est Hannibal Lecter, le cannibale créé par Thomas Harris. Le genre a été exploité jusqu’à plus soif et, depuis quelques temps, le thriller se fait plus psychologique, moins saignant ou avec des variantes plus subtiles. C’est ce que nous allons voir avec nos invités tout au long de cette émission.

Des interviews exclusives, rien que pour vos oreilles et, comme d’habitude, de la musique extraite des thrillers…

AU SOMMAIRE :

Les livres

Leon – Mons Kallentoft et Markus Lutteman : Une vidéo envoyée à la police montre un jeune garçon terrorisé, enfermé dans une cage. Le kidnappeur apparaît en arrière-plan, couvert d’une peau de lion, sous une horloge qui marque inexorablement le compte à rebours avant la mise à mort. En voyant ce film en streaming, l »inspecteur Zack Herry comprend qu’il n’y a pas une minute à perdre s’il veut éviter à l’enfant de connaître le même sort qu’une première victime, retrouvée crucifiée au sommet d’une cheminée d’usine désaffectée. Mais Zack est en train de tout perdre : son combat contre la toxicomanie, et la confiance de sa collègue et amie Deniz…

Horrora Borealis – Nicolas Feuz – The Book Edition : C’est la fête à Neuchâtel en Suisse. Le festival Festi’Neuch bat son plein et les groupes se succèdent sur scène. Dans le déferlement de décibels, personne ne prête attention à deux hommes qui s’affrontent ni aux coups de feu qui claquent. Sauf quand le chanteur du rap s’effondre, une belle en pleine tête. Walker, le tireur, prend un otage et se réfugie en backstage. La police suisse dépêche une équipe de ses meilleurs éléments pour tenter d’éviter un carnage. Une négociation s’engage mais Walker ne veut parler qu’au commissaire Marc Boileau. Pourtant celui-ci n’a pas la tête à cela, il attend anxieusement des nouvelles de l’hôpital où son épouse subit une très délicate opération potentiellement fatale.

Albuquerque – Dominque Forma : Décembre 2001, Albuquerque, Nouveau Mexique, Jamie Asheton est gardien de parking. Voici l’instant qu’il redoutait depuis un après-midi poisseux de septembre 1990, lorsqu’ils avaient, sa femme Jackie et lui, déserté leur appartement de Manhattan. Après avoir balancé un parrain de la mafia new yorkaise, Jamie a en effet tout lâché, gommé sa réalité et son passé pour une nouvelle identité : les hommes du programme de protection fédérale des témoins (WITSEC) lui ont garanti une vie grise et pesante. Ils n’ont pas menti, mais ils ont oublié de mentionner cette peur sourde qui ne l’a pas quitté pendant onze ans, et voilà que cette décennie inexistante s’apprête à voler en éclats…

LES INTERVIEWS :

– Virginie Jouannet pour CAVALE paru chez XO Éditions. Jeanne a oublié deux heures de sa vie.

Deux heures pendant lesquelles son compagnon a été poignardé. À l’arrivée de la police, elle se souvient seulement s’être réveillée à ses côtés, dans une mare de sang. Avant cela, rien. Jeanne doit retrouver la mémoire. Vite. Quand commencent les appels anonymes, elle n’a plus le choix. Elle s’enfuit. Au cours de sa folle cavale, il lui faudra dénouer les fils de son passé et faire face à une culpabilité d’enfance qui ne cesse de la ronger.

– Fabio M. Mitchelli qui nous entraîne dans UNE FORÊT OBSCURE, un thriller paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Tout commence par un fait divers effroyable dont tout le monde se souvient : l’assassinat d’un jeune Chinois par Luka, son amant, et la vidéo des tortures infligées, ante et post mortem, et du meurtre qu’il a diffusé sur le net. Les flics de Montréal sont sur les dents et ils sentent qu’il faut mettre sur cette affaire un flic hors du commun, pas aussi dingue que le tueur mais bien borderline, ce sera Louise Beaulieu. À des milliers de kilomètres de là, en Alaska, au pays du soleil de minuit – nous sommes en mai -, deux jeunes filles sont découvertes à la lisière d’une forêt. Elles sont en état de choc et ne peuvent témoigner des sévices qu’elles semblent avoir vécues. Là encore, la situation nécessite le doigté d’une flic exceptionnelle, ce sera Carrie Callan.

– Laurent Loison nous fait jouer avec CHARADE publié par les éditions Nouvelles Plumes. Le cadavre d’une jeune femme est retrouvé, le visage encore marqué par la douleur de la torture qu’elle a subie. Dans une enveloppe abandonnée sur l’atroce scène de crime, une simple phrase : « les premiers seront les derniers ». Bientôt ce sont d’autres victimes, d’autres messages… Et un mystère qui reste entier. Pour arrêter ce jeu sordide, le 36 quai des Orfèvres a missionné le commissaire Florent Bargamont. Le brillant mais glacial enquêteur fait équipe pour la première fois avec une jeune et enthousiaste criminologue, Emmanuelle de Quézac. Malgré les rivalités qui font rage au sein du 36, le duo d’enquêteurs se lance à corps perdu à la poursuite de ce tueur en série aussi terrifiant qu’inhumain.

La ZIK

– Michael Jackson : Thriller

– Franck Zappa : Dirty Love

– Rammstein : Feuer Frei !

– Big Fox : Boring Ones

– The Stooges : 1969

– Lenny Kravitz : I Belong To You

Comment et où ça s’écoute ?

En frissonnant, bien sûr ! Au choix sur les ondes de Radio Évasion, notre partenaire, ou en podcast en cliquant ICI

Bonne écoute, à très bientôt pour de nouveaux horizons noirs…