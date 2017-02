Sad Paradise : rencontre autour de Jack Kerouac et Youenn Gwernig à la médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, ce vendredi 10 février // Portrait de Di#se, rappeur quimpérois

Publié le 10 février 2017 par admin

Au programme ce midi, un LEM qui nous emmène sur les chemins croisés de Jack Kerouac et Youn Gwernig. Sad Paradise, ouvrage réalisé par René Tanguy, photographe renommé, il retrace leurs échanges et propose un regard sur cette relation unique. Nous en discuterons avec Anaig Baillard-Gwernig, fille de l’auteur breton qui a collaboré à cet ouvrage pour la traduction des textes. Une rencontre aura lieu ce soir à la médiathèque Youenn Gwernig à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h avec l’auteur René Tanguy et Anaig Baillard-Gwernig.

En deuxième partie d’émissions, nous vous proposerons un portrait celui du rappeur Di#se. Il sera en première partie de la Rumeur le 11 mars au Novomax.