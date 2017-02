L’instant C avec Charles Muzy

Publié le 15 février 2017 par admin

Dans cette 16e de L’instant C, Patrice reçoit Charles Muzy, le grand maître du mythique hôtel et cabaret Vauban à Brest. Découvrez l’histoire pas banale d’un endroit atypique, que de grandes stars (Trénet, Tino Rossi…), de grands acteurs (Bourvil, Montand…), de nombreux artistes (Léo Ferré, Stephan Eicher, Mathieu Chédid alias M, Dominique A, Arno…) ou encore des coureurs cyclistes (Anquetil, Darrigade…), ont un jour fréquenté.

Invité surprise par téléphone l’historien et musicien brestois Olivier Polard, auteur avec Yann Le Gat d’un ouvrage sur le lieu « Le Vauban, un siècle d’histoires brestoises » , aux éditions Coop Breizh. Emu, Charles Musy a apprécié et a évoqué bon nombre d’anecdotes savoureuses, dont certaines pas racontées en direct

Le choix musical de notre invité » Un samedi soir au Vauban « , de Miossec. Charles Muzy raconte sa rencontre avec le chanteur brestois…

Egalement au programme Rotor Jambreks, Pantéon Rococo, et en interview téléphonique David Guezennec, leader du groupe de métal Erevan, et qui prépare un » Tribute to Scorpions « . Une 16e riche, drôle et rythmée.