L’instant C reçoit Christophe Miossec et Philippe Baudouin

Publié le 21 février 2017 par admin

Dans la 17e de L’instant C, la parole est donnée à Miossec, au travers de l’interview du chanteur brestois réalisée par Pierre-Yves, l’animateur bien connu du LEM et de Radio Evasion. Pierre-Yves cuisine l’artiste pour un bon moment d’intimité. A ne pas rater ! Pas d’invité en studios, donc, mais Patrice propose une interview téléphonique de Philippe Baudouin, réalisateur à France Culture, philosophe et auteur du livre » Les forces de l’ordre invisible « , sous-titré » Un gendarme sur les territoires de la hantise « , qui raconte la vie incroyable du gendarme Emile Tizané (1901-1982), qui a enquêté sur près de 300 maisons hantées !

Un livre objet magnifique, aux édition Le Murmure – éditeur à la marge.

Côté programmation musicale, en plus de Miossec, David Bowie, Bourvil et Klaus Nomi.

Merci à Miossec, Philippe Baudouin, Pierre-Yves et aussi à Nathan, à la réalisation technique, pour cette émission qui vous coupe la chique, comme on dit !

Mardi 28 février, rendez-vous avec le prolixe scénariste, musicien, chanteur, poète Arnaud Le Gouëfflec