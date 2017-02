Publié le 24 février 2017 par admin

Des Polars et des Notes #31

Aux quatre coins du monde…

Les beaux jours approchent, il est temps de s’aérer un peu et d’aller voir ailleurs si le vice et le crime se portent toujours aussi bien. Des Polars et des Notes vous emmène donc au Brésil, en Irlande du Nord, au Portugal et en Espagne ou au Canada, sans oublier notre beau pays. Rassurez-vous, tout va bien, les polars et thrillers sont aussi noirs, si ce n’est plus, et le constat est le même pour tous les continents.

Des atmosphères délétères, plombées par des personnages inquiétants ou des guerres anciennes dont les plaies ne sont pas encore refermées, des jeunes filles, victimes de la rapacité ou les religions qui se sentent pousser des tentations hégémoniques, un ver ravageur qui sème la terreur chez les scouts voilà à peu près le programme !

De la musique pour accompagner ce tour d’horizon, qui swingue et décoiffe, évidemment extraite des romans évoqués !

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

LIVRES ET INTERVIEWS

Le silence pour toujours – Stuart Neville – Rivages : un excellent polar, une intrigue actuelle qui plonge ses racines dans la guerre civile ayant ravagé l’Irlande du Nord et les séquelles qui persistent à pourrir encore la société.

Interview « coup de coeur » : Jacques-Olivier Bosco pour Brutale paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Un thriller sauvage, une flique fragile et prête à tout pour sauver sa famille, quitte à s’allier jusqu’au bout avec des truands et des jeunes vierges sacrifiées…

Le Roman de Dance Flore : un petit tour au camping sur une île isolée du Canada où des scouts, toujours prêts mais effrayés, vont côtoyer un monstrueux ver dévastateur. C’est Troupe 52 de Nick Cutter paru aux éditions Denoël.

Le Livre du Mois : interview de Hervé Le Corre pour Prendre les loups pour des chiens paru aux éditions Rivages. Un roman très noir, une atmosphère toxique qui prend à la gorge et des personnages fouillés d’une richesse incroyables. Du très très grand art !

Pssica – Edyr Augusto – Asphalte Éditions : Pssica, c’est une malédiction. Sans doute celle d’être trop jolie pour Janalice qui va être kidnappée et va suivre le chemin de croix des adolescentes destinées à la prostitution entre Belém et la Guyane française. Un épopée hallucinante et cruelle.

Interview « coup de coeur » : Tito Topin pour L’exil des mécréant, publié par La Manufacture de Livres. Un fascisme s’installe peu à peu dans le monde, dirigé par les trois religions monothéistes. Boris Prévert, un journaliste qui a parlé de choses gênantes pour un membre important du clergé, doit fuir. Un road-movie mais pas que, une vraie réflexion sur notre liberté de pensée qui nous échappe petit à petit…

LA ZIK :

Une dominante rock,sans oublier la poésie ou la musique brésilienne, une belle playlist…

The Jesus and Mary Chains : Amputation

Izia : So Much Trouble

Arctic Monkeys : Dangerous Animal

Bernard Lavilliers : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?

Sammliz : Faca

Jimmy Logsdon : Rocket In My Pocket

Comment ça s’écoute Des Polars et des Notes ?

Tranquille, au chaud, en attendant le printemps et en rêvant à toutes ces destinations exotiques.