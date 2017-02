Ekolobreizh : habiter dans les arbres et repenser le monde

Publié le 27 février 2017 par admin

Ekolobreizh, c’est tout un projet écologique développé autour d’une cabane dans les arbres. C’est un habitat insolite qu’on peut louer pour faire du tourisme dans les Montagnes noires, mais c’est bien davantage : il est question de permaculture, de bio construction, de formation…

Du côté de Saint-Goazec, le site d’Ekolobreizh se développe petit à petit et donne forme à une vision, celle de Padrig Ar Goarnig et Sandra Pierres. Ils ont monté une association et tout un projet, à partir d’un « rêve de gosse ».

Comme un phare au-dessus des Montagnes noires près de Châteauneuf-du-Faou, dominant la vallée du canal de Nantes à Brest, une cabane est construite dans les arbres.

Un habitat insolite qu’on peut louer pour des vacances originales, comme il en existe un peu partout en France.

Bien plus qu’une cabane dans les arbres…

En fait de cabane, c’est une véritable maison, spacieuse (huit places), confortable, très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées qui permettent de profiter de la superbe vue sur la campagne et sur les animaux qui la peuplent.

C’est champêtre, c’est au calme… idéal pour le tourisme vert et écologique.

Patrig et Sandra ont bien sûr intégré l’accessibilité handicap : une rampe permet aux personnes à mobilité réduite de monter dans la maison.

Les matériaux de construction – bois, chanvre, terre, paille bio – garantissent un air intérieur très sain. L’installation électrique a même été conçue pour que les personnes électrosensibles s’y sentent bien.

Car derrière cet habitat amusant, il y a toute une réflexion sur nos modes de vie : notre environnement immédiat, notre santé, mais aussi nos modes de production, notre rapport à la nature.

Habitat respectueux de la nature et permaculture

D’autres habitats sont en construction ou en projet sur le site, tous pensés avant tout pour une empreinte écologique minimale : tipis, huttes celtiques (tipis couverts de chaume), yourtes et maisons troglodytes.

Le jardin est en permaculture : sa terre n’est pas retournée, son sol est enrichi uniquement de matières organiques, la biodiversité y est riche, on y pratique des associations de plantes qui « s’entraident ».

C’est un espace de production mais aussi d’éducation puisque le potager servira de socle à des ateliers sur ce mode de culture.

Formations à la bio construction

Quant à la construction des autres habitats, sur les mêmes principes de l’écologie, elle permettra aussi une transmission dans ce domaine : la bio construction. Cette nouvelle façon de bâtir son logis implique en effet de revoir toutes les méthodes « modernes » de construction des maisons, en particulier bannir le béton qui est nocif et inadapté à l’habitat.

Via l’association, les personnes intéressées pourront s’inscrire à des chantiers participatifs et suivre une formation professionnelle de longue durée.