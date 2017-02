Pierre-Yves Cadalen, candidat aux législatives à Brest (France insoumise) et J-1 avant la venue de Jean-Luc Mélenchon à Brest

Publié le 27 février 2017 par admin

Ce lundi, nous serons avec Pierre-Yves Cadalen. Pierre-Yves Cadalen est un insoumis, au même titre que les nombreux autres insoumis qui viendront à l’Arena, à Brest ce mardi. Vous l’avez bien compris, on sera dans la discussion avant la venue de Jean-Luc Mélenchon à Brest. Et coïncidence ou pas… Benoit Hamon, sera aussi présent à Brest, cette semaine dans le Finistère. On dirait bien que le Finistère sera le centre de la gauche cette semaine.

Pour revenir à notre invité de ce midi, Pierre-Yves Cadalen est membre de la France insoumise, mouvement citoyen pour porter la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Pierre-Yves Cadalen sera également le candidat de la France insoumise sur la deuxième circonscription du Finistère, celle de Brest-centre.

Au programme de cette émission : la venue de Jean-Luc Mélenchon à Brest ce mardi, et on va faire quelque chose de dingue : on va parler d’une élection aussi qui se déroule en juin ! Mais si ! Et enfin Patrick, de l’émission des Polars et des Notes, prendra quelques instants pour discuter culture avec le candidat.