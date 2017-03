L’Instant C reçoit Arnaud Le Gouëfflec

Publié le 28 février 2017 par admin

Dans cette 18e de L’instant C, Patrice et Nathan à la technique accueillent Arnaud Le Gouëfflec. Scénariste, musicien, homme aux multiples talents, le Brestois vient nous parler de son actualité, de la bande dessinée » Mondo Reverso » avec l’illustrateur Dominique Bertail, dans le mensuel Fluide Glacial, ou du livre sur la coopérative Névénoé, aux Editions de Juillet… Et plein d’autres sujets, sur celui qui chante également…

Du côté programmation musicale, le choix de l’invité avec le groupe » The Seeds « , puis aussi deux morceaux de son groupe de fausse variété » Plaisir Coupable « , à hurler de rire et à prendre au dixième degré, et en remontant dans le passé, le groupe » Le Petit Fossoyeur « …

L’invité du phoner est Roland Drover, le recycleur du temps qui passe, qui viendra nous parler du financement participatif concernant Les Ateliers de Louis.

Bonne émission à tous, la dernière de février…