La Soul est avec nous et les Beatles !

Les albums « Hommage à… » se multiplient, les disques de reprises d’un chanteur ou d’un groupe disparu font les unes.

Des titres connaissent des deuxièmes vies grâce à des reprises, des « covers », des « emprunts », des adaptations…

L’émission « Prise(s) et Reprise(s) » vous offre les histoires qui se cachent derrière les reprises et les originaux.

Laëtitia, Génération 2000, propose des titres à Philippe, caution Vinyle et Woodstock, qui ressort des cartons la version originale, celle qui gratte sous la tête de lecture.

Rien n’est interdit ! Anglo-saxon, français, Blues Rock comme chanson à texte… tout est possible.

Chaque auditeur peut de son côté faire connaître deux titres, c’est une émission interactive.

Et quelle que soit la chanson, si la mélodie est belle, elle traverse les ans, les générations, et peut connaître plusieurs vies.

Ouvrez les oreilles et rappelez-vous…