Métier : éditeur à Plonevez Porzay

Publié le 02 mars 2017 par admin

Le LEM vous emmène à la rencontre de la maison d’édition YIL installée à Plonevez Porzay

au programme de cette émission de mardi les livres et plus exactement les maisons d’éditions et encore plus précisément les maisons d’éditions indépendantes.

Souvent qualifiées de «petites », ces quelques 3000 structures en n’en représente pas moins de 25% des titres publiés en France.

Le Finistère en compte une douzaine aujourd’hui, et c’est en compagnie de Yannick Bunel, auteur de Bande dessinée et fondateur de Yil édition récement installé à Plonevez Porzay que moi même et l’ami Loik vous proposons de passer cette émission du midi.