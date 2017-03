Une nouvelle association faouiste dédiée au patrimoine maritime : Paotred an Aod

Publié le 02 mars 2017 par admin

Ce jeudi dans le LEM, nous parlons de patrimoine. Mais pas de n’importe lequel, nous parlerons de patrimoine maritime avec une toute jeune association qui vient de se créer sur la commune du Faou : Paotred an Aod. Fort du succès des fêtes maritimes sur la commune l’été dernier, l’idée de monter une association sur ce thème a germé, et c’est maintenant une association qui fait son bout de chemin. Elle propose de maintenir les bateaux à flot et de faire vivre cette mémoire maritime.

En deuxième partie d’émission, nous retrouverons Mathilde qui nous propose une rencontre à Sizun, avec Emma, créatrice de la marque de vêtements « Madame sans gêne ». Elle est artiste, designer textile et costumière. Elle crée des pièces uniques à partir de textiles recyclés au secours populaire et à l’association terre d’espoir à Landerneau.