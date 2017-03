Le Secours Populaire de Daoulas organise un concert avec Manu Lann Huel, le samedi 4 mars

Publié le 03 mars 2017 par admin

Ce vendredi, de nombreux rendez-vous : Christophe Miossec sera à Rosporden ce vendredi à Rosporden, on l’entendra en fin d’émission, ensuite ce sera Mathilde qui nous fera découvrir la cocotte culturelle, une association brestoise qui propose l’achat de produits culturel locaux au travers de panier tout prêt. Un peu comme les AMAP, avec des artistes locaux. Comme une pochette surprise, c’est écoutant le reportage qui vous en découvrirez plus précisément le contenu ! (On fait du teasing comme on peut à Radio Evasion).