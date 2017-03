Food for Madagascar : un projet agricole durable monté par un économiste brestois pour l’auto-suffisance alimentaire des malagaches

Publié le 07 mars 2017 par admin

Nous recevons aujourd’hui dans le L.E.M, Haja Razafimamdimby, docteur en économie de l’université de Brest, qui s’apprête à retourner vivre à Madagascar pour y développer un projet d’agriculture durable.

Haja Razafimamdimby a besoin de vous ! Après seize années passées en France, Haja rentre dans quelques semaines à Madagascar, son pays d’origine. Face à situation alarmante d’insécurité alimentaire pour une grande partie de la population locale, il souhaite développer un projet d’agriculture durable basée sur la permaculture et l’agroforesterie dans le centre du pays. Il lance un appel à don afin de pouvoir initier l’aménagement du terrain et la mise en culture. Il revient avec nous dans l’émission sur les causes de l’insuffisance alimentaire à Madagascar.

En seconde partie d’émission, nous partons à la rencontre de l’association Les Cocottes Culturelles, qui propose comme les amaps de légumes, des paniers culturels locaux afin de découvrir et soutenir les artistes de Brest et sa région.