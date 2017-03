L’instant C reçoit Mickaël Guerrand

Publié le 07 mars 2017 par admin

Pour la 19e de L’instant C , Patrice derrière le micro et Nathan derrière les petits boutons reçoivent le chanteur Mickaël Guerrand, qui raconte son histoire et évoque aussi son dernier album » La trajectoire du poisson volant « . Il joue deux morceaux en » direct live » : » Ne voyage pas les yeux fermés » et » Le Pilier Rouge « . Jolis moments du direct, où vous apprécierez aussi un extrait du dernier opus : » La grande aventure « .

Aussi invité mais dans l’interview téléphonique, le dessinateur Florent Calvez, qui présente sa dernière BD, avec le scénariste Fred Duval, parue aux Editions Delcourt, » Mousquetaire » et le tome 2 » Eloïse de Grainville « . A découvrir ou poursuivre l’aventure de capes et d’épées sans fautes.

Programmation musicale, Visage avec » Fade to grey » et le choix yéyé de Mickaël Guerrand, The Archies » Sugar,sugar « .

On parle aussi du Brest Babel Orchestra, des Chiche Capon, de Cigale Records et de Gildas Vijay-Rousseau et La Rive Droite fait son 8 Mars…