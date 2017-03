le LEM : Johann le Roux nous fait découvrir l’histoire du Stade Brestois 29 au travers de sa page « Stade Brestois 1950 »

Publié le 08 mars 2017 par admin

Aujourd’hui, un LEM qui ne parlera que de sport. Et de sport brestois ! Le stade brestois passe une période difficile dans la saison. Bon, en même temps, on dit ça mais le match reste sur un nul puis une défaite à domicile, on fait un peu les difficiles certes mais on est dans le dernier tiers du championnat, il reste 10 journées et Brest conserve 3 points d’avance sur le deuxième.

Dans cette émission, Benoît de l’émission Pariez Gagnant sera avec nous, on fera un retour sur le BBH qui affrontait Rostov en coupe d’europe EHF.

Si vous êtes un supporter du stade, sur les réseaux sociaux, une belle initiative vient de voir le jour : il s’agit du compte Stade Brestois 1950, et là les amoureux du stade et de sa belle histoire seront aux anges ! Nous serons avec l’instigateur de ce compte à suivre : Johann le Roux.

Plus d’infos ici

https://www.facebook.com/sb1950/?fref=ts

https://www.youtube.com/user/jojobabylone/

Et pour le plaisir