le LEM : la Douffine est-elle polluée à l’arsenic ?

Publié le 13 mars 2017 par admin

Arnaud Clugery est notre invité ce midi dans le LEM.

Deux nouveaux projets de mines concernent les secteurs de Braspart, Lopérec, Pont-de-Buis-lès-Quimerch, Pleyben et Saint-Ségal : « Permis penlan 2 » et « Lopérec 2 ». 2 sociétés vont donc effectuer des carottages dans ces secteurs avant de déterminer si il est opportun de déclencher des demandes de permis d’exploitation.

En attendant, Eau et Rivières rappellent de son côté que dans les années 80 et 90, le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) a déjà procédé à l’exploration d’un site sur Lopérec. Ces études avaient déterminé la présence d’un filon d’or. Depuis les travaux sont terminés.

Mais 20 après, Eau et Rivières fait constater que la Douffine est désormais polluée : 250 microgrammes par litre d’arsenic !

Un seuil d’alerte qui est largement dépassé.