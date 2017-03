Al’terre breizh : changer joyeusement notre rapport à la nature

Publié le 14 mars 2017 par admin

L’humain peut tout à fait s’épanouir sans détruire son environnement et sa santé, et en plus dans la joie et la bonne humeur ! C’est toute la philosophie de l’association Al’ terre breizh, née en 2012 à Quimper. Avec ses événements festifs, ses formations et chantiers participatifs, l’association pousse à la transition écologique par l’action.

Entretien avec la fondatrice, Marie Égreteau et l’une des salariées, Juliette Espagno

L’association Al’terre breizh a été fondée en 2012, elle compte aujourd’hui 3 salariées et 200 adhérents. Elle propose régulièrement, dans le Finistère et plus particulièrement en Cornouaille, différents types de rendez-vous autour du développement durable.

Des chantiers d’écovolontariat

Nettoyer une vasière de ses plantes invasives, restaurer une dune… on se rend utile pendant trois jours et on dort sur place, sous la tente, histoire de s’immerger dans l’environnement. Ces chantiers ouverts à tous les volontaires dès 18 ans sont chapeautés par une collectivité ou une structure publique spécialisée (parc naturel, conservatoire du littoral). Il s’agit de créer des relations de partenariat avec la nature, d’en finir avec l’éloignement ou la domination homme-nature.

C’est l’occasion de s’interroger sur l’impact global de l’activité humaine sur la planète, et c’est aussi un moment d’entraide et de complicité entre les participants !

Des disco soupes

Passer un bon moment tout en réduisant son empreinte écologique, c’est aussi la combinaison gagnante des disco soupes, une autre action phare d’Al’terre breizh. Inventées en Allemagne, ce sont des fêtes pendant lesquelles les participants épluchent ensemble des légumes – invendables mais encore comestibles – pour mijoter une soupe festive au son de la musique – disco ou autre … Les recettes peuvent être étonnantes en fonction des provisions (récupérées dans les grandes surfaces) et de l’inventivité des cuisiniers. La sensibilisation au gaspillage alimentaire va de pair avec la fête et la convivialité.

Former par l’action

Au fil de ses rendez-vous, le principe d’Al’terre breizh est toujours le même : l’action et l’idée sont indissociables. Soit il s’agit d’ « agir pour comprendre » comme lors des chantiers ou des disco soupes ; ou bien on tente de « comprendre pour agir » au cours de ciné-débats pendant lesquels les intervenants pensent toujours à donner des clés pour l’action.

Marie Égreteau a été formatrice, spécialiste de l’accompagnement au changement. Pour elle, la transmission d’un savoir doit toujours s’appuyer sur le « faire », et si possible « à plusieurs ». Al’terre breizh propose d’ailleurs des formations professionnelles sur ce principe autour de la transition écologique, ou des pratiques pédagogiques innovantes.

« Nous sommes un laboratoire d’innovations écologiques et humaines. On propose des passerelles pour cheminer vers un autre monde, différent mais déjà présent. »

Oser le changement

Et ça fonctionne ! Certaines personnes viennent, puis reviennent participer à d’autres ateliers ou événements parce qu’elles se sont rendu compte qu’elles réussissaient à changer un peu leurs habitudes, leurs pratiques, leurs comportements …Elles ont constaté que c’était possible, indolore, voire agréable, et elles ont envie de tenter d’autres changements, d’autres expériences nouvelles.

Le plaisir réside aussi et surtout dans le faire ensemble, l’aspect collectif et partagé des chantiers, formations et disco soupes. Entre pairs, sans rapports hiérarchiques, les participants coopèrent pour trouver des solutions dont aucune n’est imposée ou préconisée a priori. On procède par partage d’expériences et enrichissement mutuel, avec des gens qu’on n’aurait peut-être pas rencontré dans un autre cadre.