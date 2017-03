L’instant C reçoit Olivier Clech

Publié le 14 mars 2017 par admin

Une fois n’est pas coutume, la 20e de L’instant C, avec Patrice et Nathan, fait la part belle à la télévision en recevant Olivier Clech, directeur du pôle TV du groupe Télégramme. Le parcours d’un journaliste originaire de Morlaix, dont le papa a été résistant puis journaliste également, au travers des créations de Tébéo et Tébésud, et où l’on parle aussi de la place de la culture à la télé et de l’arrivée du numérique dans la presse écrite…

Et grande première dans L’instant C, le choix musical de l’invité est un morceau de musique classique avec le prélude numéro 1 de Bach.

Pour l’interview téléphonique, Corinne Naël qui nous présente la première édition d’un festival de musiques anciennes, à Plougastel en avril, organisé par le chœur Beaurevoir.

N’oublions pas l’Agenda et du côté de la programmation, The Buggles, Eagles Of Death Métal et le regretté Daniel Darc.