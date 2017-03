Féminisme, égalité et sexualités avec Gast !

Publié le 15 mars 2017 par admin

Le L.E.M reçoit Cécile et Justine, deux membres du collectif Gast!, un collectif féministe mixte bilingue français-breton situé entre Quimper et Douarnenez.

Avec humour, créativité et débrouillardise, Gast! milite pour l’égalité entre les hommes et les femmes, pour les droit des femmes, des homosexuels, des personnes transgenres, queer et intersexes. Le collectif lutte pour la reconnaissance de toutes les sexualités et identités de genre.

Gast! multiplie les projets des ateliers égalité en lycée, des stage d’auto-défense, des projections documentaires, des ateliers vidanges et fabrication de pisse-debout,…. Gast! organise aussi le festival Clitorik#2, festival féministe du plaisir et des sexualités qui aura lieu du 7 au 15 avril à Tregunc, Douarnenez, Quimper, Chateaulin et Brest. Dix jours pour explorer nos corps, nos identités, nos sexualités à travers des rencontres, spectacles, ateliers, concerts, performances, Dj sets,…

En première partie d’émission, retrouvez un reportage sur la journée du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, aux Capucins à Brest.

