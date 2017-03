Le LEM : l’observatoire aquatique de Chateaulin

Publié le 16 mars 2017 par admin

Ce jeudi, nous prenons la direction de Chateaulin et le canal de Nantes à Brest pour un voyage sous l’eau. Pas besoin de mettre palmes et tubas, l’observatoire aquatique vous permet de découvrir les poissons du canal et de les voir tout en restant au sec ! Un lieu de découverte pour mieux connaître la faune du canal et c’est également un lieu d’étude (comptage, analyse, participations à des publications scientifique).

Situé sur les rives de l’Aulne (Écluse n°263 !), l’observatoire vous permet de découvrir l’univers des poissons migrateurs. Dans cette émission, c’est plus particulièrement le saumon atlantique, en plein retour en ce début du printemps, qui nous intéressera. Nous serons avec Eric Croguénnec, responsable de l’observatoire aquatique au Smatah, le syndicat mixte d’aménagement du territoire de l’Aulne et de l’Hyères.

En tout début d’émission, il sera question d’une sortie découverte, ce samedi 18 mars, dans la forêt du Cranou, avec le Parc Naturel Régional d’Armorique et l’ONF (office nationale des forêts). Harmonie Corroller, chargé de mission biodiversité, nous explique les points d’intérêts de cette balade.

Lien vers la webcamp de l’observatoire aquatique

http://www.smatah.fr/les-amenagements/l-observatoire-aquatique