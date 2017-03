Ciel des Évadé/es du vendredi 17 mars

Publié le 17 mars 2017 par Basile

Retour de la grisaille ce week-end.

Bulletin n°272

le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 17 mars 2017 vers 20h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05° Une semaine sous le signe de l’anticyclone, après l’ultime front pluvieux essuyé lundi. La grisaille fraîche du début de semaine a vite laissé la place à un franc soleil printanier. Jeudi c’était la plus belle journée de la semaine, avec des maximales entre 16 et 19°C. Situation générale vendredi 17 mars 2017 à 12H00 UTC, et évolution :

(source : Météo France prévision marine large Atlantique et Mer du Nord) Anticyclone des Açores avec dorsale 1025 hPa s’étendant sur la Bretagne et le Golfe de Gascogne s’affaissant samedi soir. Perturbation atténuée prévue traverser la Manche la nuit prochaine.

Samedi

Arrivés dans la nuit, les nuages gris vont générer quelques passages de bruine au cours de la journée. Rien de très significatif (surtout sur le Finistère), mais le soleil sera totalement absent.

Les minimales sont attendues entre 4 et 10°C (mais il fait plus doux au lever du jour), les maximales entre 11 et 13°C.

Le vent de secteur ouest sera assez soutenu le long des côtes de la Manche, jusqu’à 60km/h, plus modéré jusqu’à 40km/h sur le reste du littoral. Dimanche

La matinée devrait être encore bouchée et assez humide, mais des éclaircies vont se généraliser à la mi-journée.

Il fera très doux dans la nuit avec de 9 à 10°C, et les maximales seront stables entre 11 et 13°C.

Le vent d’ouest à sud-ouest sera modéré à soutenu. De lundi à mercredi ça va se dégrader plus franchement, avec une perturbation lundi soir et le retour de la fraîcheur (et peut-être des giboulées) dans son sillage. *************************************** C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 10 mars 2017 vers 19h La cinquième tempête la plus forte en 70 ans dans le Finistère a frappé lundi matin au lever du jour, le pire moment possible.

Certes cette tempête explosive était bien prévue, mais son intensité a nettement dépassé les attentes, avec des rafales maximum très violentes, 191km/h à Ouessant, 149km/h à Pontivy dans le centre Bretagne…

En général les vents ont dépassé partout 150km/h sur les côtes et entre 110 et 130km/h dans l’intérieur, seule la région de Morlaix a été un peu épargnée.

Arbres arrachés, branches cassées, des ardoises envolées et des lignes coupées ou à terre, aussi bien électriques que téléphoniques.

Plus de 100 000 usagers privés de courant lundi, il en restait encore le vendredi dans le Finistère. http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-caradec/tempete-zeus-electricite-coupee-ce-soir-tout-le-monde-sera-depanne-10-03-2017-11429696.php www.meteofrance.fr/actualites/46968585-bilan-tempete-zeus-du-6-mars http://www.infoclimat.fr/historic-details-evenement-2514-tempete-quotzeus-quot.html https://photos.google.com/share/AF1QipMDqQg0VQjJ5xlWAssRd26rIbWtzzV2GmrLA9_Pn5b4HN20y98iSHPNyu0z3DXM3w?key=REJmOEhDZ0xiOGZFSVhYUWh2djMtblBZS0FtTzBB Par la suite des fronts, atténués mais très humides, ont empêché le soleil de briller jusqu’au vendredi. L’arrivée de la dorsale anticyclonique jeudi soir a été synonyme de brouillards.

La seule note positive de la semaine restera la journée magnifique de vendredi. Situation générale le vendredi 10 mars 2017 à 12H UTC et évolution :

(source : Météo France prévision marine large Atlantique et Mer du Nord) « Situation : Dépression 975 hPa au sud du Groenland se décalant vers le nord-Ouest. Thalweg associé vers le sud sur le large atlantique, se décalant vers le nord-est et abordant le nord-ouest des îles britanniques.

Dépression se creusant dans le thalweg, prévue 990 hPa samedi après-midi à 500 milles au nord-ouest de l’Irlande.

Minimum relatif 1015 hPa circulant ce samedi le long des Cantabriques.

Anticyclone 1028 hPa sur la France et la Mer du Nord, prévu samedi de l’Europe Centrale au sud de la Scandinavie.

Nouvelle dorsale se renforçant des Açores au sud du golfe de Gascogne ce samedi. » Samedi

La dégradation est très atténuée, il fera finalement moins mauvais que prévu. Le soleil sera même visible en matinée, à travers un voile plus ou moins épais. Quelques gouttes ou bruines non significatives sont tout de même à craindre dans l’après-midi.

Les minimales sont attendues entre 7 et 11°C, les maximales entre 12 et 15°C.

Le vent doux de sud-ouest sera modéré. Dimanche

Un front froid abordera la Bretagne au cœur de la nuit, il devrait pleuvoir entre 5 et 10mm sur la journée.

En cours d’après-midi les averses actives vont prendre le relai en alternance avec des éclaircies, avant de cesser rapidement en soirée.

Les minimales sont prévues entre 7 et 10°C, et les maximales seront en baisse entre 9 et 11°C. Il fera bien frais dimanche soir, avec 6°C dans l’intérieur.

Le vent de secteur ouest puis nord-ouest sera bien présent avec des rafales supérieures à 60 km/h sur le littoral ouest et sud. A partir de lundi un nouvel anticyclone arrivant des Açores va étendre une solide dorsale sur la façade atlantique. Une période sèche calme et printanière devrait ainsi débuter. *************************************** C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 24 février 2017 vers 19h La semaine passée,

après quelques jours sous une chape grise mais douce, la tempête Doris (Doris pour les anglais, Thomas pour les allemands) est venue agiter la circulation générale jeudi, sans toutefois trop affecter le Finistère. Voici la situation générale de vendredi à 01h00, et son évolution. Une dépression à 980hPa sur le Danemark s’évacue vers l’est

Un anticyclone à 1028hPa sur les Açores étend une dorsale à 1020hPa sur la façade atlantique cette fin de semaine.

Une dépression atlantique à 980hPa par 57°N et 34°W se déplace vers l’Islande. Les fronts associés aborderont la Manche samedi et dimanche Samedi

Après une nuit assez fraîche, c’est un soleil voilé qui va tenter de briller sur le Finistère. En marge du passage d’un front chaud sur les îles britanniques, des nuages d’altitude surmonteront les petits cumulus de beau temps.

En cours d’après-midi, le ciel se voile plus franchement par le nord-ouest, avant de se couvrir. Quelques bruines sont attendues dans la nuit.

Les minimales sont attendues entre 1 et 6°C, les maximales entre 10 et 11°C.

Le vent doux de sud-ouest sera soutenu, avec des rafales à 65km/h sur les côtes du Léon. Dimanche

Ciel d’éclaircies bien chargé le matin, le soleil devrait être plus généreux dans l’après-midi. Puis des nuages d’altitude vont arriver par le nord-ouest en fin de journée, à l’approche d’un front froid actif.

La pluie devrait alors aborder le Finistère par l’ouest dans la nuit de dimanche à lundi.

Les minimales sont prévues entre 7 et 10°C, et les maximales seront stables entre 10 et 11°C

Le vent de secteur sud-ouest modéré va forcir en soirée, des rafales jusqu’à 80km/h sont attendues sur les côtes. Lundi on attend un régime d’averses assez actif, des giboulées sont probables sous les cumulonimbus ainsi que des coups de tonnerre. La semaine prochaine devrait être pluvieuse et agitée.

le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 17 février 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05° Le printemps s’est lancé cette semaine, sans transition, avec des maximales proches de 15°C mardi et mercredi. Voici la situation générale de vendredi à 01h00, et son évolution. Un anticyclone de 1030hPa s’étendant de la façade atlantique à la Mer Noire faiblit légèrement. De nouvelles hautes pressions se renforcent sur les Açores à 1033hPa ce samedi, et étendent une dorsale vers la France.

Une dépression à 990hPa entre Groenland et Islande se dirige rapidement vers la Norvège. Le front froid associé vient onduler au large immédiat du Finistère, tout en s’affaiblissant fortement. Samedi

De nombreux nuages d’altitude ont occupé le ciel dans la nuit, mais le front affaibli reste bloqué au large par les hautes pressions.

De fait, c’est une belle journée qui se développe, avec un soleil dominateur après dissipation des brouillards nocturnes et matinaux.

Les minimales sont attendues entre 3 et 8°C, les maximales entre 11 et 13°C.

Le vent doux de secteur sud à sud-est reste modéré. Dimanche

Cette fois-ci la journée pourrait bien être grise, avec une couverture de nuages bas arrivant en cours de matinée.

Avec une nuit partiellement dégagée, les minimales seront situées entre 1°C dans l’intérieur et 10°C à Ouessant, et les maximales seront stables entre 11 et 13°C.

Le vent de secteur ouest sera faible à nul. Lundi on attend un passage nuageux avec éventuellement de la bruine, la douceur anticyclonique va se maintenir toute la semaine semble-t-il. ***************************************

Bulletin n°267

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 10 février 2017 vers 19h

Il a plu entre 70 et 100mm depuis le début du mois de février sur le Finistère.

Après un automne sec, et un début d’hiver encore plus sec, cette manne est la bienvenue pour reconstituer les (faibles) réserves de la Bretagne.

Mais ces précipitations ont été trop fortes et trop concentrées, et n’ont probablement pas réglé le déficit. On a vu le week-end dernier les rivières gonfler presque jusqu’à déborder, signe que les sols finistériens, trop sec et trop tassés, ont fait ruisseler plutôt qu’absorber les lames d’eau.

Il faut alors espérer de nouvelles précipitations d’ici début mars, dans les trois prochaines semaines, donc. En effet, à partir de la mi-mars, l’explosion de la végétation va pomper l’eau disponible.

Voici la situation générale de vendredi à 01h00, et son évolution .

Une dépression à 990hPa au large du Golf de Gascogne par 45°N et 14°O se déplace vers le sud, atteignant la latitude de Gibraltar à 995hPa ce samedi midi. Elle va repartir vers vers le nord le long des côtes du Portugal à partir de dimanche. Ceci va provoquer un brusque renforcement du flux d’est sur la façade atlantique, un grand frais est attendu entre dimanche soir et lundi midi sur la Bretagne.

Un front atténué associé traverse la Manche cette nuit en se dirigeant vers le sud.

De très hautes pressions à 1050hPa sur la Finlande vont basculer vers la Russie. La dorsale associée sur l’Écosse va se renforcer à 1040hPa ce week-end.

Samedi

La grisaille arrivée vendredi soir se concentre d’abord sur les côtes du Finistère nord ce matin. Dans la nuit quelques flocons sont peut être tombés dans le centre des Côtes d’Armor, le centre Finistère n’est pas concerné normalement.

Le ciel gris s’étend à tout le département en matinée, et le grésil ou bruines aussi.

Ce matin il fait froid, -1°C à Carhaix, 1°C à Quimper, 2°C à Brest et 3°C à Ouessant. L’absence de soleil et le vent turbulent vont rendre la journée particulièrement pénible, avec des maximales entre 3 et 5°C, mais des températures ressenties proches de 0°C en plein vent.

Le vent de secteur nord à nord-est sera modéré à soutenu. Il va tourner est la nuit prochaine.

Dimanche

Le Léon et le Trégor seront plongés dans la grisaille humide, le reste du département devrait bénéficier de pâles éclaircies hivernales.

En fin d’après-midi le ciel devrait se voiler puis se couvrir par le sud, des pluies sont attendues en début de nuit.

Les minimales seront situées entre -3 et 1°C, et les maximales seront stables entre 3 et 5°C

Le vent de secteur est sera soutenu, avec des rafales fréquemment au dessus de 50km/h. A l’approche de la dépression dans le Golfe de Gascogne, ce vent pourrait forcir encore dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, avec des rafales qui pourraient atteindre 80km/h, et 90km/h sur les côtes ! Attention, ceci est à surveiller, car un vent d’est de cette force est peu commun et peut faire des dégâts inattendus.

Lundi le front pluvieux très lent remonté du sud va passer sur la pointe de Bretagne à un moment dans la journée, mais il est encore trop tôt pour savoir quand.

Le redoux se confirme pour la semaine prochaine.

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

***************************************

Bulletin n°266

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 03 février 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05° Après un mois de janvier froid sec et plutôt calme, si on excepte la tempête Egon du 12 au 13 janvier, février démarre sur les chapeaux de roue avec trois coups de vent ou tempêtes à la suite ce week-end.

Le premier coup de vent, baptisé Kurt, vient de passer, et ne restera pas dans les mémoires. C’était sans conteste un coup de vent hivernal dans la norme, et vite passé ce qui ne gâche rien.

C’est certainement Ouessant qui a pris le plus dur, avec une rafale notée à 138 km/h. Demain Leiv va sévir plus au sud, l’alerte rouge est lancée ce soir pour la Charente, Charente Maritime et le nord de la Gironde, avec des rafales supérieures à 150km/h attendues. Dimanche une troisième perturbation prénommée Marcel s’annonce, mais sans inquiéter outre mesure pour l’instant. La situation générale de vendredi à 01h00, et son évolution. Une vaste dépression à 962hPa entre Irlande et Islande va se combler lentement. C’est dans sa traine perturbée que se creusent deux minimums se déplaçant rapidement vers l’ouest : Kurt, qui atteignait 983hPa ce matin sur le sud-ouest de l’Angleterre avant de s’évacuer vers le nord.

Et Leiv qui va se creuser à 980hPa au large des Charentes avant de se combler en progressant vers l’Allemagne demain matin. Samedi

Arrivée à la mi-nuit, la pluie de la tempête Leiv va s’évacuer le matin par l’est, et c’est donc une superbe matinée ensoleillée qui va briller sur le Finistère.

Par contre à la mi-journée un front secondaire instable va ramener de grosses averses sous cumulonimbus pour l’après-midi. Des phénomènes orageux épars sont attendus, ainsi que des giboulées.

Le vent faible de secteur est puis nord au lever du jour va revenir sud à l’approche du front secondaire de la mi-journée, en se renforçant.

Les températures sont stables entre 3 et 8°C pour les minimales, et entre 8 et 10°C pour les maximales. Dimanche

La troisième dépression arrive sur la Bretagne dans la nuit de samedi à dimanche. Si sa trajectoire exacte est encore incertaine, on peut déjà affirmer qu’il pleuvra dans la nuit et la matinée de dimanche. Au total le cumul pluviométrique sur trois jours pourrait atteindre 40 à 50mm sur les reliefs finistériens.

Le ciel devrait se dégager en fin de d’après-midi, pour une accalmie de courte durée.

Les minimales seront situées entre 2 et 8°C, et les maximales en baisse entre 6 et 9°C.

Si le centre dépressionnaire passe bien au dessus du Finistère, le vent de sud faible au début va virer au nord, avec de possibles rafales ne dépassant pas les 100km/h sur les côtes. Lundi de nouvelles pluies sont annoncées, cette fois en provenance d’une profonde dépression au sud de l’Islande dont le front pluvieux va traverser la façade atlantique dans la journée. A partir de mardi prochain, les anticyclones des Açores et de Sibérie vont se rejoindre pour quelques jours au moins, assurant un retour au calme provisoire. ***************************************

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°